Елена Сотник прогнозирует «очень жесткие политические расправы» в Украине

Несколько недель назад сменили много ключевых лиц в СБУ. Это означает, что будут очень жесткие политические расправы и политические давления. Сейчас политическая игра идет ва-банк.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины (фракция «Самопомочі») Елена Сотник.

Напомним, Генпрокурор Луценко отозвал руководителя САП Назара Холодницкого из отпуска.

Пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган рассказала в комментарии «Украинской правде», что Холодницкого отозвали из отпуска по двум причинам. Первая – это жалоба детектива НАБУ на действия одного из прокуроров САП относительно закрытия производства по так называемому делу «рюкзаков Авакова». А второй причиной стало то, что следствие, которое вела совместная группа в одном из производств под процессуальным руководством ГПУ, получилось на чиновника категории А, а чиновники этой категории – это исключительная подследственность НАБУ и САП.

Нардеп Елена Сотник считает, что заявление пресс-секретаря Генпрокурора о том, что в одном из производств следствие вышло на чиновника категории А, может быть преданонсом очередного громкого дела.

«Но мы уже видели много громких дел, поэтому я не думаю, что оправдаются наши надежды, что САП сможет поймать «большую рыбу». Все в нашей стране заангажированное и контролируемое. Поэтому это может быть вопрос политических договоренностей, влияний и давления», – отметила гостья программы.

Елена Сотник не исключает, что Холодницкого могли отозвать из отпуска из-за дела «рюкзаков Авакова».

«Не имеется ли здесь в виду сам министр внутренних дел Арсен Аваков? Возможно. Вопрос ресурса накануне выборов никто не отменял. А полиция является очень важным ресурсом. Поэтому это вполне возможно», – подчеркнула Сотник.

Народная избранница добавила, что накануне этих выборов будет очень много информации и разных событий. Сотник прогнозирует, что будут и очень жесткие политические расправы.

«Мы помним, что несколько недель назад сменили много ключевых лиц в СБУ. Это означает, что будут очень жесткие политические расправы и политические давления. Сейчас политическая игра идет ва-банк», – прокомментировала Елена Сотник.

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