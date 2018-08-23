Эксперт рассказал, на какую военную технику стоит обратить внимание во время проведения парада

На завтрашнем параде в Киеве будет большое количество образцов вооружения, которые проходят этапы ведомственных, государственных испытаний. В следующем году часть отдадут на вооружение ВСУ, если для этого будет увеличен бюджет.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK рассказал директор информационно-консалтинговой компании «Defense Express» Сергей Згурец.

Он подчеркнул, что Министерство финансов должно разработать план прогнозных показателей расходов на оборону. Однако пока ведомство задерживает работу в этом направлении.

«Это, фактически, делает невозможным реализацию даже текущих программ. При этом мы знаем, что Министерство обороны хочет получить в следующем году около 120 миллиардов гривень, а сейчас получает лишь 86 миллиардов. Но есть угроза, что львиная доля этих средств может пойти на повышение денежного содержания, что может остановить темпы перевооружения», – считает эксперт.

Кроме этого он рассказал, на какие новейшие образцы военной техники стоило бы обратить внимание во время военного парада в Киеве, посвященного 27 годовщине Независимости Украины.

«На самом деле там будет большое количество образцов вооружения, которые проходят этапы ведомственных, государственных испытаний, и образцов, которые является модернизированными. В любом случае я бы выделил работу, которую осуществляет конструкторское бюро «Луч», – отметил Сергей Згурец.

Так же он считает, что внимания заслуживает и высокоточный комплекс залпового огня «Ольха» и самоходная пусковая установка к оперативно тактическим комплексам, которые, в перспективе, могут поставляться для Вооруженных сил.

«Будет большой спектр образцов, которые повышают эффективность использования артиллерии, и новая тяжелоартилерийская система «Богдана». То есть, там будут представлены те вещи, которые повысят эффективность использования, если будут закупаться для Вооруженных сил», – заверил директор информационно-консалтинговой компании «Defense Express».

Кроме этого он выразил мнение, что в следующем году можно ожидать период массовой закупки вооружения, если бюджет для этого действительно будет увеличен.

«Так же модернизируется и авиация, но, учитывая оценку потенциальных рисков, основное внимание сосредоточено на расширенные комплексов ПВО, которые должны обеспечить уплотнение противовоздушного щита над государством. С точки зрения приоритетов, большее внимание будет сосредоточено на зенитно-ракетных комплексах, а не авиационных», – подытожил специалист.

Напомним, в Министерстве обороны не смогли подсчитать, во сколько государственному бюджету обойдется военный парад в Киеве.

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