Экс-главаря батальона террористов «ДНР» Прилепина не пустили в Боснию и Герцеговину

Экс-руководитель батальона боевиков самоназваной «ДНР», российский писатель Захар Прилепин заявил, что его задержали на границе Боснии и Герцеговины и запретили въезд в страну.
Об этом он написал в Facebook.
«Развернули как террориста. Основание – официальное письмо Министерства безопасности Республики», – заявил Прилепин.
Согласно документа, ему запрещен въезд на территорию Боснии и Герцеговины с 26 марта 2018 года.
«Мое присутствие несет угрозу государственности и международным отношениям», – прокомментировал запрет на въезд Прилепин.
Ранее Минкульт Украины включил в «черный список» трех российских писателей, в частности Захара Прилепина.
Напомним, в феврале 2017 года Прилепин стал заместителем главаря одного из батальонов боевиков так называемой «ДНР». В июне 2018 года он покинул эту «должность».