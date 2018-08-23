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четверг, 23 августа, 2018, 23:25 События
Экс-главаря батальона террористов «ДНР» Прилепина не пустили в Боснию и Герцеговину

Экс-руководитель батальона боевиков самоназваной «ДНР», российский писатель Захар Прилепин заявил, что его задержали на границе Боснии и Герцеговины и запретили въезд в страну.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, он направлялся из Белграда в город Баня-Лука в Боснии и Герцеговине.

«Развернули как террориста. Основание – официальное письмо Министерства безопасности Республики», – заявил Прилепин.

Согласно документа, ему запрещен въезд на территорию Боснии и Герцеговины с 26 марта 2018 года.

«Мое присутствие несет угрозу государственности и международным отношениям», – прокомментировал запрет на въезд Прилепин.

Фото: facebook/zaharprilepin
Фото: facebook/zaharprilepin

Ранее Минкульт Украины включил в «черный список» трех российских писателей, в частности Захара Прилепина.

Напомним, в феврале 2017 года Прилепин стал заместителем главаря одного из батальонов боевиков так называемой «ДНР». В июне 2018 года он покинул эту «должность».
ДНРЗахар Прилепинновости Украины
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