Два «сине-желтых» рекорда установили в Днепре

Сегодня, 23 июля, президент Петр Порошенко поднял в Днепре государственный флаг Украины, который установил сразу два национальных рекорда.

Как сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА , этот флаг стал самым большим стягом, который когда-либо развевался над украинским городом, – 12 на 18 метров и весом – 23 кг.

Возвышается он на высоком, 72-метровом, флагштоке.

Самый большой национальный флаг развивается теперь на центральном проспекте Днепра напротив исторического музея.

Напомним, сегодня в Киеве также установили национальный рекорд по длине государственного флага.

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