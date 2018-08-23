четверг, 23 августа, 2018, 15:30 Общество
Два «сине-желтых» рекорда установили в Днепре
Сегодня, 23 июля, президент Петр Порошенко поднял в Днепре государственный флаг Украины, который установил сразу два национальных рекорда.
Как сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА, этот флаг стал самым большим стягом, который когда-либо развевался над украинским городом, – 12 на 18 метров и весом – 23 кг.
Возвышается он на высоком, 72-метровом, флагштоке.
Самый большой национальный флаг развивается теперь на центральном проспекте Днепра напротив исторического музея.
Напомним, сегодня в Киеве также установили национальный рекорд по длине государственного флага.
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