Чешский парламент принял резолюцию относительно вторжения советских войск в 1968 году

Ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года был актом вторжения и последующей оккупации, и был нарушением международного права.

Об этом говорится в резолюции, принятой парламентом Чехии, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Aktualne.cz.

«Палата депутатов декларирует, что вторжение войск пяти государств-членов Варшавского договора в августе 1968 года в Чехословакию было актом нападения и последующей оккупации. Оно противоречило нормам международного права», – говорится в документе.

Инициатором принятия резолюции в связи с 50-летием «Пражской весны» стал председатель фракции Христианско-демократический союз – Чехословацкая народная партия (KDU-ČSL) Ян Бартошек. Документ поддержали 145 из 156 депутатов, в том числе три депутата от Коммунистической партии.

Бартошек заявил, что эта резолюция поможет предотвратить, кроме прочего, искажениt истории.

«Необходимость предложенной резолюции – это четкий сигнал для общественности. Четкое послание людям и другим странам, в том числе и России, что мы не принимаем комментарии, звучащие в последнее время», – сказал Бартошек, имея в виду заявления чешских пророссийских сил о том, что Россию нельзя упоминать в контексте чешской оккупации, так как это делало руководство СССР.

Напомним, церемония чествования жертв вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году, состоялась в Праге 21 августа, переросла в протест против премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

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