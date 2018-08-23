Британия предложит новые санкции против РФ в конце августа, – СМИ

Британия пока официально не обращалась к ЕС с предложением дополнительных санкций против России.

Об этом, ссылаясь на Reuters, пишет «Европейская правда».

Глава МИД Великобритании Джереми Хант планирует призвать ЕС наложить дополнительные санкции на Россию в ответ на ее «враждебное» поведение во всем мире. Европейские чиновники ожидают, что Хант поднимет этот вопрос, когда все 28 министров иностранных дел встретятся для переговоров в Австрии в конце месяца. По их словам, вряд ли возможно расширение санкций из-за возражения ряда государств.

Хант призывает ЕС «обеспечить, чтобы санкции против России были всеобъемлющими», как это делают США, в ответ на применение химического оружия в Британии и Сирии.

«Нет никакого способа. Италия и Австрия, даже Франция, очень хотят иметь бизнес с Россией», – сказал один из дипломатов ЕС.

Любые новые санкции требуют единогласного принятия всеми 28 государствами-членами.

Напомним, 31 июля Евросоюз ввел санкции против 6 российских компаний, принимавших участие в строительстве Керченского моста.

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