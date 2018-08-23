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четверг, 23 августа, 2018, 11:48 Общество
Британским врачам советуют прописывать от кашля мед, а не антибиотики

Британским врачам советуют прописывать от кашля мед и безрецептурные лекарства, но не антибиотики.

В большинстве случаев пациентов будут поощрять пользоваться традиционными методами лечения, говорится в новом проекте Министерства здравоохранения Англии и Национального института здоровья и совершенства в помощи, – информирует издание Guardian.

Эти указания являются частью усилий, направленных на решение проблемы устойчивости к антибиотикам.

В большинстве случаев острый кашель, вызванный вирусом и может длиться около трех недель. Антибиотики не помогут преодолеть симптомы, а могут лишь вызвать побочные эффекты.

Пациентам рекомендуют принимать мед или лекарственные средства от кашля, содержащих пеларгонию, гвайфенезин или декстрометорфан, прежде чем обращаться к врачу.

Антибиотики могут быть прописаны для лечения кашля в случае, если пациент имеет определенные заболевания легких, иммуносупрессию или муковисцидоз, или же тем, у кого есть риск дальнейших осложнений, говорится в указаниях.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK
антибиотикимедвирусыновости Украиныкашель
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