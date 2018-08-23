Британские дипломаты оригинальным способом поздравили украинцев с Днем Независимости

Британское посольство в оригинальный способ поздравило украинцев с Днем Независимости. Посольство Великобритании подготовило специальное танцевальное видео-поздравление.

Об этом сообщается на странице дипломатического ведомства в Фейсбуке.

Год назад британские дипломаты, как и тысячи украинцев, были поражены танцем британского военного, который он выполнил под волынку после Парада на Крещатике. Поэтому в этом году сотрудники дипмиссии решили станцевать – украинский танец.

«Некоторые дипломаты занимались танцами с детства, для других это стало личным вызовом, однако все старательно готовились, репетировали и танцевали под мелодию флейты из песни молодой украинской певицы Alina Pash – Bitanga», – отметили в посольстве.

«Посольство Великобритании и посол Джудит Гоф поздравляют украинцев с Днем Независимости и желают мирного и стабильного будущего года», – говорится в сообщении.

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