Астрофотографы показали первое фото кометы, которая летит к Земле

Комета 21P/Джакобини-Циннера приблизится к Земле 10 сентября, однако астрофотографы уже делают снимки небесного тела.

Михаэль Йегер из Австрии сфотографировал объект 16 августа, – сообщает cikavosti.

На фото комета красуется на фоне туманности «Сердце» и туманности «Душа» в регионе созвездия Кассиопеи.

Поясним, что 10 сентября комета будет расположена на расстоянии 58 млн км, или 0, 39 астрономической единицы от нашей планеты. Астрономическая единица – мера, равная расстоянию между Землей и Солнцем.

Итак, небесная странница будет в три раза ближе к нам, чем звезда – по космическим меркам это близко, но не устрашающе близко. Невооруженным глазом комета видна не будет, но легко поддастся любительским телескопам.

Справка. Комета Джакобини-Циннера – периодическая комета с периодом обращения 6,6 года. Она была открыта в 1900 году.

Напомним: к Земле приближается гигантская «зеленая» комета.

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