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четверг, 23 августа, 2018, 22:25 Политика
Анкара будет поддерживать Украину в ее независимости и территориальной целостности, – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Украину с 27-й годовщиной независимости и пообещал, что Анкара продолжит поддерживать независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

«Наши отношения со стратегическим партнером Украиной укрепляются в каждой отрасли, а давняя дружба между нашими народами углубляется с каждым днем. Нам очень приятно наблюдать за взаимной волей, которую мы обнаруживаем для вывода нашего сотрудничества на еще более высокую ступень. Турция будет продолжать поддерживать независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины», – говорится в письме Эрдогана.

Также отмечается, что турецкий лидер пригласил Президента Украины Петра Порошенко посетить Турцию, чтобы провести осенью следующее заседание Стратегического совета высокого уровня.

Напомним, Украину и ее народ поздравляют с Днем Независимости духовенство и лидеры иностранных государств.
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