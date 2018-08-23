Анкара будет поддерживать Украину в ее независимости и территориальной целостности, – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Украину с 27-й годовщиной независимости и пообещал, что Анкара продолжит поддерживать независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

«Наши отношения со стратегическим партнером Украиной укрепляются в каждой отрасли, а давняя дружба между нашими народами углубляется с каждым днем. Нам очень приятно наблюдать за взаимной волей, которую мы обнаруживаем для вывода нашего сотрудничества на еще более высокую ступень. Турция будет продолжать поддерживать независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины», – говорится в письме Эрдогана.

Также отмечается, что турецкий лидер пригласил Президента Украины Петра Порошенко посетить Турцию, чтобы провести осенью следующее заседание Стратегического совета высокого уровня.

Напомним, Украину и ее народ поздравляют с Днем Независимости духовенство и лидеры иностранных государств.

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