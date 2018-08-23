Активному стороннику Трампа Данкану Хантеру выдвинули обвинения

Конгрессмена США от Республиканской партии Данкана Хантера и его жену обвиняют в злоупотреблении средствами. По обвинениям, объявленными во вторник, конгрессмен и его жена ненадлежащим образом потратили 250 000 долларов пожертвований, которые поступили на финансирование политической кампании.

Об этом сообщает Голос Америки.

В частности, как утверждают прокуроры, за эти деньги они оплачивали семейные путешествия в Италию, на Гавайи, обучение, билеты в театр и даже покупки в заведениях быстрого питания, а потом пытались скрыть эти расходы в федеральных отчетах от имени политической кампании.

Документы обвинения занимают 48 страниц и подробно описывают, как в течение восьми лет, пара присваивала часть средств, которые поступали им в качестве пожертвований на политическую кампанию, а также фальсифицировала отчеты.

В марте 2015 года, Хантер сказал своей жене, что он хотел купить «гавайские шорты», но не имеет денег, говорится в обвинениях. Она посоветовала ему купить их в магазине для гольфа, чтобы потом можно было списать эти расходы в качестве «мячиков для гольфа для раненых военных», – пишет издание Starts and Stripes.

«Хантеры тратили намного больше, чем зарабатывали, – говорится в обвинении. – Они превышали лимит по банковскому счету 1 100 раз за семь лет, что привело к появлению 37 761 долларов кредита-овердрафт и связанных банковских выплат».

Для того, чтобы скрыть личные расходы, счета за лечение зубов семьи «становились» благотворительными пожертвованиями клиники «Smiles of Life». Билеты для семьи на спектакль «Riverdance» в театре Сан-Диего «становились» «участием в событиях по сбору средств Общественного центра женщин-членов Республиканской партии», говорится в обвинении. Билеты в развлекательный парк SeeaWorld на сумму более 250 долларов указывались как «учебная экскурсия», цитирует обвинения Los Angeles Times.

«Избранный представитель должен ревностно оберегать доверие граждан и не злоупотреблять должностью для личного обогащения. Сегодняшние обвинения – напоминание, что никто не стоит над законом», – заявил прокурор США Адам Брейвермен.

Представитель Хантера Грегори Вега в августе обращался к заместителю министра юстиции Роду Розенстину с просьбой отсрочить выдвижение обвинений. По мнению спикера, существовало «политическое давление» завершить расследование, чтобы не запятнать репутацию Хантера перед выборами, после того, как партия утвердила его кандидатуру на выборы в Конгресс.

Хантер был одним из первых республиканцев, которые поддержали президента Трампа, и Вега отметил, что его активная поддержка президента вызвала «необъективное отношение прокуроров».

Теперь, дискуссия коснется «коррупции и определенным образом свяжет Хантера с наиболее болезненными проблемами Дональда Трампа», – заявил политолог университета Сан-Диего, Тад Куссер, обращая внимание на признание вины Майклом Коэном, бывшим личным юристом Трампа, а также признание бывшего главы кампании Трампа Пола Манафорта виновным в восьми финансовых преступлениях.

Оппонент Хантера от Демократической партии Аммар Кампа-Наджар заявил: «считаю, справедливость должна идти своим курсом». Он подчеркнул, что Хантер шел на выборы «в личных интересах» и, что пришло время «избавиться от коррупции и жадности, которая держит в заложниках Вашингтон».

В службе госсекретаря Калифорнии заявили, что механизма замены кандидата на этом этапе выборов нет.

В своем заявлении спикер Палаты Представителей США Пол Райан назвал обвинения «очень серьезными» и сказал, что Хантер не будет работать над задачами комитета к урегулированию дела. Проводница демократов в Палате Представителей Нэнси Пелози заявила, что Райан должен призвать Хантера уйти в отставку.

Председатель Республиканской партии Калифорнии Джим Бралт напомнил о существовании «презумпции невиновности». «Конгрессмен и его жена имеют конституционное право на суд, и мы не будем забегать наперед», – заявил Бралт.

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