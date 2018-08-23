Аграрии уже продали за границу почти 5 млн тонн зерна

Украинские аграрии с начала маркетингового года (июль 2018 – июнь 2019) уже продали за границу 4,6 млн тонн зерновых.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 2,3 млн тонн, ячменя – 1,2 млн тонн, кукурузы – 1 млн тонн. Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 24 тыс. тонн пшеничной муки.

Напомним, по предварительным данным, в маркетинговом году 2017-2018 украинские аграрии экспортировали 39,4 млн тонн зерна.

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