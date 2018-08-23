Афганистан и США не примут участия в мирных переговорах, которые организует Россия

Соединенные Штаты и Афганистан заявляют, что не примут участия в мирных переговорах, которые Москва стремится провести в сентябре, Кабул считает, что лучшее проводить прямые переговоры с талибами.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Представитель министерства иностранных дел Афганистана Сибгатулла Ахмади 22 августа рассказал, что решение не участвовать в московской конференции принято после консультаций между президентом Ашрафом Гани и другими чиновниками, и это может побудить Москву отменить анонсированное совещание представителей ряда стран. Неназванный чиновник, сотрудничающий с МИД Афганистана, заявил, что правительство в Кабуле «будет проводить прямые переговоры с «Талибаном» без прямого участия иностранных государств.

Представитель Госдепартамента США также подтвердил предыдущие сообщения, что Соединенные Штаты не примут участия в совещании, назначенного на 4 сентября. Он указал, что эти переговоры «вряд ли могут привести к каким-либо прогресса» для мирного урегулирования.

Россия заявляет, что она пригласила к переговорам представителей движения «Талибан» и 12 стран, включая Афганистаном и США. Представитель «Талибана» Забигулла Муджахид заявил, что его движение отправит делегацию в Россию.

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