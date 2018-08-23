40 см не помеха: в Украине зарегистрировали семейную пару с рекордной разницей в росте

Национальный реестр рекордов Украины зарегистрировал семейную пару киевлян с наибольшей разницей в росте. Женщина в этой семье выше мужа почти на 40 сантиметров.

Об этом сообщила в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

«Эта семейная пара счастлива в браке. Потому что для счастья, пожалуй, размеры значения не имеют! Размеры имеют значение для рекорда. Национальный Реестр Рекордов зарегистрировал семейную пару киевлян, у которых самая большая разница в росте – 39,6 см. Рост жены, Надежды Колосковой, 1,96 м, а рост ее любимого мужа, Алексея Колесника, – 1,57 м. А вместе судьба их свела еще в студенческие годы, когда они подрабатывали на зимние праздники Дедом Морозом и Снегурочкой», – написала Ветрова.

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