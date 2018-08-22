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среда, 22 августа, 2018, 8:18 Киев
Загрязненность воздуха в Киеве семь раз превышает норму

Загрязненность воздушного пространства в некоторых районах столицы в семь раз превышает норму.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Этому способствуют погодные условия, сложившиеся в столице.

По данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории уровень загрязнения превышает норму на Бессарабской и Демеевской площадях и на проспекте Победы, 98/2, на Бессарабской площади, на улице Попудренко, 50.

Также на Оболонском проспекте, 14, ул. Довженко, 8, бульваре Л. Украинки, 29, проспекте Победы, 98/2, ул. Каунаской, 10а, в Гидропарке, на проспекте Науки, 37.
КиевэкологияГоспродпотребслужбановости Украины
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2018-08-22 09:31 :54