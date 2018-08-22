Забудьте о «выживании сильнейших» – самые ленивые будут господствовать над миром

Виды, использующие больше всего энергии, вымирают быстрее, чем менее энергичные животные, утверждают эволюционные биологи.

Исследователи, проанализировавшие около 300 видов моллюсков, которые за последние 5 млн лет населяли Атлантику, обнаружили, что высокий обмен веществ приводил к вымиранию вида, – информирует издание Guardian.

Ученые обнаружили, что морские улитки, моллюски, мидии и морские гребешки, которые сжигали больше энергии в своей повседневной жизни, были более склонны к вымиранию, чем менее энергичные виды.

Хотя причины вымирания – разнообразны и сложны, исследование указывает на взаимосвязь между скоростью, с которой животные используют энергию для своего роста и поддержания тканей тела, и продолжительностью времени, которое они живут на Земле.

«Чем ниже метаболизм, тем больше вероятность того, что ваш род выживет», – сказал Брюс Либерман, профессор экологии и эволюционной биологии из Канзасского университета, США, возглавлявший исследование. «Возможно, более уместно говорить о том, что выживают не сильнейшие, а более ленивые или, по крайней мере, более вялые».

Ученые исследовали 299 видов головоногих, таких как улитки, улитки и двустворчатые моллюски, в том числе мидии и гребешки, жившие в Западной Атлантике более 5 млн лет назад и существующие до сих пор. Они обнаружили, что 178 вымерших видов были большие затраты энергии в сравнении с теми, которые выжили. Работа была опубликована в Proceedings of the Royal Society B.

«Вероятно, причина в том, что более вялые или ленивые виды, имели меньше пищевых потребностей, и таким образом могли выжить в тяжелых условиях», – сказал Либерман.

Эти выводы могут помочь природоохранным организациям лучше спрогнозировать, какие виды в условиях глобального изменения климата исчезнут первыми. Следующим шагом станет выяснение того, влияет ли метаболизм на продолжительность жизни других животных, в том числе наземных.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.