Юрий Витренко пояснил позицию Нафтогаза относительно тарифа на газ

Нафтогаз всегда выступал за конкурентное ценообразование, чтобы цены складывались на свободном рынке в результате соотношения спроса и предложения. Это самый лучший вариант.

Об этом в эфире программы « HARD с Влащенко» на телеканале ZIK рассказал коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Как сообщалось, Кабинет министров предусмотрел три основных сценария расчета цены на газ для населения.

«Позиция Нафтогаза всегда была очень последовательной. Мы всегда выступали за конкурентное ценообразование, чтобы цены не выставляло правительство, а чтобы они состояли на свободном рынке в результате соотношения спроса и предложения. Мы считаем, что это лучший вариант», – отметил коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины».

Отвечая на вопрос ведущей, о каких ценах идет речь, и какую цену гость программы считает адекватной, господин Витренко сказал, что конкретное ценообразование – это определенное соотношение спроса и предложения на конкретный день.

«Когда цены конкурентные, тогда люди решают, сколько они будут потреблять газа, а производители решают, сколько его добывать, и после этого только понятно, какое рыночное равновесие, и какова должна быть цена. Сейчас, например, не рыночное ценообразование, правительство определяет цену, происходит искаженное потребление газа. Люди могут потреблять не эффективно, мы знаем, что газ воруют посредники, большинство из которых контролирует Фирташ», – убежден Витренко.

Также господин Витренко добавил, что «Нафтогаз» никогда не поддерживает любое регулирование цен. По его словам, есть очень успешный пример, когда в 2015 году отменили регулирование цен на оптовом рынке.

«Тогда не было никаких проблем с оптовой ценой, все были довольны ею, потому что была реальная конкуренция. Нафтогаз полностью потерял свое монопольное положение, мы специально это делали, потому что это пример того, как должнл быть», – прокомментировал гость программы.

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