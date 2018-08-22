Вступило в силу решение ЕСПЧ о незаконности моратория на продажу земель в Украине

22 августа вступает в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан таким, что нарушает права человека.

Об этом говорится в сообщении компании EasyBusiness, – пишет «Украинская правда».

Решение принято в рамках так называемого дела «Зеленчук и Цицюра против Украины». Суд постановил, что государство не обеспечило справедливый баланс между общими интересами общества и имущественными правами заявителей.

«Уже сегодня украинские землевладельцы, которые хотят защитить свои имущественные права (ограниченные вследствие моратория), смогут ссылаться в своих исках на решения ЕСПЧ», – говорится в сообщении.

Согласно Закона Украины «О выполнения решений и применение практики Европейского суда по правам человека» решения ЕСПЧ становятся источником права в Украине, с момента, как истечет трехмесячный срок от даты вынесения решения.

«В случае продолжения моратория ЕСПЧ будет присуждать компенсацию имущественных потерь для истцов», – говорится в сообщении.

По мнению компании, мораторий не только нарушает конституционные права семи миллионов украинских землевладельцев, лишая их права распоряжаться своей законной собственностью, но и приводит к значительным негативным последствиям для экономики.

Соответственно, было создано платформу, на которой каждый может защитить свои имущественные права, подав иск в ЕСПЧ.

Как сообщалось, 7 декабря 2017 года за продление моратория на продажу земли с/х назначения проголосовало 236 депутатов.

Напомним, Кабинет министров сначала ожидал принятия законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения до конца декабря 2016 года.

Вместо этого Верховная Рада в конце октября продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения, введенный в 2002 году, до 2018 года.

Однако земельная реформа является важным условием программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что правительство до сих пор работает над проектом закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

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