Во Львове сняли клип, как выучить латинскую азбуку с помощью музыки

В Украине сняли видеоклип о том, как выучить латинскую азбуку средствами музыки. Снимали видео клип во Львове на площади Рынок, в Днепропетровском Доме органной и камерной музыки и других локациях. Автором идеи и продюсером является Тихон Левченко.

В съемке видео клипа принимал участие Народный камерный хор «Жайвир», симфонический оркестр, группа «Битбокс», Госпел хор. Руководитель хора «Жайвир» Наталья Чмырь-Козяр сказала, что хочет создать подобный видеоклип про украинскую азбуку и ищет меценатов, которые бы помогли ей воплотить эту идею.

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