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среда, 22 августа, 2018, 18:33 Львов
Во Львове сняли клип, как выучить латинскую азбуку с помощью музыки

В Украине сняли видеоклип о том, как выучить латинскую азбуку средствами музыки. Снимали видео клип во Львове на площади Рынок, в Днепропетровском Доме органной и камерной музыки и других локациях. Автором идеи и продюсером является Тихон Левченко.

В съемке видео клипа принимал участие Народный камерный хор «Жайвир», симфонический оркестр, группа «Битбокс», Госпел хор. Руководитель хора «Жайвир» Наталья Чмырь-Козяр сказала, что хочет создать подобный видеоклип про украинскую азбуку и ищет меценатов, которые бы помогли ей воплотить эту идею.

 
Львовмузыкановости Украины
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2018-08-22 19:22 :47