среда, 22 августа, 2018, 22:49 Мир
В Иране зафиксировали загрязнения воздуха почти в 40 раз выше нормы
На юге Ирана зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха.
Об этом сообщает Укринформ.
«В городе Забул провинции Систан-Белуджистан на юге Ирана уровень загрязнения воздуха превысил допустимую норму в 37 раз», – говорится в сообщении.
Глава Метеорологической службы Забыла Гулам Хусейин Ибади заявил, что рост уровня загрязнения воздуха связан с сильным ветром, скорость которого превышает 115 километров в час.
Ибади отметил, что предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не должна превышать 150 микрограмм на один кубометр.
По его словам, видимость в аэропорту Забула составляет менее 500 метров.
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