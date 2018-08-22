В Иране зафиксировали загрязнения воздуха почти в 40 раз выше нормы

На юге Ирана зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха.

Об этом сообщает Укринформ.

«В городе Забул провинции Систан-Белуджистан на юге Ирана уровень загрязнения воздуха превысил допустимую норму в 37 раз», – говорится в сообщении.

Глава Метеорологической службы Забыла Гулам Хусейин Ибади заявил, что рост уровня загрязнения воздуха связан с сильным ветром, скорость которого превышает 115 километров в час.

Ибади отметил, что предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не должна превышать 150 микрограмм на один кубометр.

По его словам, видимость в аэропорту Забула составляет менее 500 метров.

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