В «Укрзализныце», снова жалуются, что у них мало денег, поэтому надо повышать тарифы

Тарифы на перевозку грузов в вагонах "Укрзализныци» остаются на 87% ниже, чем в вагонах частных собственников. Нередко средства от перевозок не покрывают даже их себестоимость. Поэтому железнодорожники выступают за совершенствование тарифной политики, которая позволит компании и в дальнейшем обновлять подвижной состав и инфраструктуру.

Об этом заявил директор по экономике и финансам ПАО «Укрзализныця» Андрей Рязанцев.

По его словам, можно привести множество примеров, когда стоимость перевозок в частных вагонах практически вдвое превышает стоимость перевозки в вагонах «Укрзализныци», при этом собственники подвижного состава тратят те же средства на его организацию. «Перевозки минеральной ваты от станции Фастов до станции Гребенка в крытом вагоне Укрзализныци обойдется грузовладельцу в 11,7 тыс. грн, а в вагоне частного оператора – 18 тыс. грн. Другой пример: перевозка каменного угля от станции Иваничи до станции Сосновка в полувагоні Укрзализныци стоит грузовладельцу почти 4,2 тыс. грн а в частном вагоне – почти 11,4 тыс. грн», – отметил Андрей Рязанцев.

Для восстановления конкуренции на рынке грузовых перевозок и ликвидации дефицита вагонов Укрзализныця предлагает унифицировать тарифы на возврат порожнего вагона и вместо применения соответствующих коэффициентов, зависящих от вида груза, который перевозился вагоном, ввести единый тариф. «Есть атавизмы в нашей тарифной политике, противоречащие не только законам экономики, но и здравому смыслу, когда за одинаковую работу должны выставлять клиентам различные тарифы. Например, за возврат порожняка выставляем клиентам различные тарифы в зависимости от того, какой груз перевозил вагон. Хотя на самом деле тариф должен зависеть исключительно от себестоимости перевозок с учетом минимальной рентабельности», – сообщил главный финансист Укрзализныци.

Именно поэтому Укрзализныця инициирует соответствующие изменения по унификации тарифной политики на перевозки порожних вагонов. Предложения представлены грузоотправителям и размещены для обнародования установленным порядком. Укрзализныця выступает за публичный диалог со своими стейкхолдерами для определения приемлемого варианта, что позволит развиваться всем – как перевозчику, так и его клиентам.

Также он напомнил, что в начале 2018 года «Укрзализныця» с другими игроками рынка договаривалась, что будет постепенно выходить на рыночную стоимость перевозок. «Укрзализныця – коммерческая компания, которая должна предоставлять качественные услуги и выставлять справедливые счета, которые позволят компании обновляться. Мы уже сделали достаточно много шагов, демонстрирующих бизнеса прозрачность в распределении средств от индексации тарифов – все они идут исключительно на обновление подвижного состава и инфраструктуры. Поэтому не до конца понимаем, когда наши инициативы наталкиваются на безосновательную критику со стороны партнеров», – рассказал Андрей Рязанцев.

Напомним, в 2016-2018 годах Укрзализныця обновила на 15 % парк грузовых вагонов. Кроме этого, уже в этом году компания получит 30 новых локомотивов General Electric. Также Научно-технический совет Укрзализныци анализирует, какие из новейших электровозов могут стать на замену устаревшему парку, чтобы начать обновление этого сегмента, и многое другое.

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