В Украине 13 человек умерли от кори с начала года

С начала 2018 года 29 444 человека в Украине заболели корью, 13 из них умерли.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Отмечается, что в этом году корью заболели 12 020 взрослых и 17 424 ребенка.

«Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 5 743 человека: 1 812 взрослых и 3 831 ребенок), Закарпатской (всего 2 981 человек: 553 взрослых и 2 428 детей), Ивано-Франковской (всего 2 731 человек: 781 взрослый и 1 950 детей), Одесской (всего 2 325 человек: 1 174 взрослых и 1 151 ребенок), Киеве (всего 2 044 человека: 1 276 взрослых и 768 детей) и Тернопольской (всего 1 580 человек: 615 взрослых и 965 детей) областях», – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что с начала года от кори в Украине умерли девять детей и четверо взрослых.

Также в Минздраве добавили, что по состоянию на 16 августа в Украине в наличии 785 тысяч вакцин.

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