В уклонении от ответов на сложные вопросы обвинил Авакова председатель юридического общества

Министр внутренних дел – это политическая фигура, поэтому имеет не только право, но и обязан общаться с общественностью и СМИ. В то же время министр не может разгласить тайну следствия, даже если есть такое желание, поскольку он не ведет дела.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK сказал адвокат, глава Украинского юридического общества Олег Березюк.

Гость программы, комментируя отказ главы МВД Арсена Авакова отвечать на вопросы журналистов относительно дела Гандзюк сегодня во время брифинга, отметил, что министр – это политическая фигура, поэтому имеет не только право, но и обязан общаться с общественностью и СМИ.

«Он должен рассказывать о политике того ведомства, которым он руководит, о тех достижениях и проблемах, которые есть. Когда говорят о тайне следствия, то министр не ведет дела, их ведет следователь. Министр даже не знает сути дел, поэтому, даже при желании, разгласить он ее не может», – отметил Олег Березюк.

Адвокат согласился с мнением, что глава министерства должен был прервать свой отпуск, учитывая события в Украине: «Но вспомните, когда сотрудники полиции расстреляли сотрудников полиции в Княжичах. Где в то время был министр? Я напомню – в Канаде. Не удивительно, что Аваков так себя ведет, он уклоняется от сложных вопросов, на которые нужно отвечать».

Зато председатель Общественного совета МВД Украины Владимир Мартыненко отметил, что дело нападения на активистку Екатерину Гандзюк расследует еще и ГПУ, поэтому в этом деле есть немало закрытой информации, и отсутствие ответов, вероятно, связанная с этим, предположил он. Гость программы напомнил, что законодатели ограничили информацию, которую правоохранители могут предоставлять прессе относительно расследований уголовных дел до их завершения. С одной стороны, отметил Владимир Мартыненко, это является проблемой, а с другой – большая открытость приводила к разным результатам.

Напомним, с подозреваемого по делу о нападении на активистку и советника Херсонского мэра Екатерину Гандзюк Николая Новикова сняли подозрение. Сегодня его освободили из следственного изолятора.

Нардеп Антон Геращенко извинился перед бывшим подозреваемым в нападении на Гандзюк.

Сегодня председатель Нацполиции Сергей Князев подтвердил, что в деле о нападении на члена Херсонского горсовета, активистку Екатерину Гандзюк есть шестеро задержанных подозреваемых.

31 июля на Екатерину Гандзюк напали возле ее дома, неизвестный облил ее кислотой. Она получила химический ожог около 30% тела – головы, лица, рук, ног, передней части грудной клетки, ожог левого глаза.

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