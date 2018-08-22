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среда, 22 августа, 2018, 15:06 Регионы
В Тернополе на День Независимости откроют памятник Симону Петлюре

В Тернополе начали установку памятника государственному и военному деятелю времен Украинской революции 1917-1921 годов, председателю Директории УНР и атаману войска и флота УНР Симону Петлюре.

Как сообщили ИA ZIK в пресс-службе горсовета, торжественное открытие состоится во время празднования Дня Независимости, 24 августа.

Памятник обустраивают в одноименном сквере Симона Петлюры. Автор монумента – скульптор Дмитрий Пилипяк.

У Тернополі на День Незалежності відкриють пам’ятник Симону Петлюрі
В Тернополе на День Независимости откроют памятник Симону Петлюре

Справка IA ZIK.

Симон Петлюра (1879, Полтава – 1926, Париж) – украинский государственный, военный и политический деятель, публицист, литературный и театральный критик. Организатор украинских вооруженных сил. Член Генерального секретариата Украинской Центральной Рады на должности генерального секретаря военных дел, Главный атаман войск Украинской Народной Республики (УНР), председатель Директории УНР.
ТернопольСимон Петлюрановости Украины
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2018-08-22 16:39 :40