В Тернополе на День Независимости откроют памятник Симону Петлюре

В Тернополе начали установку памятника государственному и военному деятелю времен Украинской революции 1917-1921 годов, председателю Директории УНР и атаману войска и флота УНР Симону Петлюре.

Как сообщили ИA ZIK в пресс-службе горсовета, торжественное открытие состоится во время празднования Дня Независимости, 24 августа.

Памятник обустраивают в одноименном сквере Симона Петлюры. Автор монумента – скульптор Дмитрий Пилипяк.

В Тернополе на День Независимости откроют памятник Симону Петлюре

Справка IA ZIK.

Симон Петлюра (1879, Полтава – 1926, Париж) – украинский государственный, военный и политический деятель, публицист, литературный и театральный критик. Организатор украинских вооруженных сил. Член Генерального секретариата Украинской Центральной Рады на должности генерального секретаря военных дел, Главный атаман войск Украинской Народной Республики (УНР), председатель Директории УНР.

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