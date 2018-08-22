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среда, 22 августа, 2018, 1:05 Общество
В Шотландии туристы сняли на видео лохнесское чудовище

Черный «шестиметровый объект» двигался в воде с достаточно большой скоростью – то ныряя, то снова выныривая на поверхность.

Чудовище, которое напоминало «большую змею», сняли на видео в Шотландии туристы. А видео в соцсетях разместил пользователь ViralHog.

«Мы с другом лежали, загорая на песке, и смеялись... Потом посмотрели на воду и увидели что-то необычное... Я включил свою видеокамеру. Мы не могли поверить тому, что увидели! Это было странно – что бы это не было», – написал автор видео.
ШотландияКурьезыновости Украины
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2018-08-22 02:50 :20