В Шотландии туристы сняли на видео лохнесское чудовище

Черный «шестиметровый объект» двигался в воде с достаточно большой скоростью – то ныряя, то снова выныривая на поверхность.

Чудовище, которое напоминало «большую змею», сняли на видео в Шотландии туристы. А видео в соцсетях разместил пользователь ViralHog.

«Мы с другом лежали, загорая на песке, и смеялись... Потом посмотрели на воду и увидели что-то необычное... Я включил свою видеокамеру. Мы не могли поверить тому, что увидели! Это было странно – что бы это не было», – написал автор видео.

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