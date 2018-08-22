В пятницу Тернополь будет принимать чемпионат мира по водно-моторному спорту

В пятницу, 24 августа, Тернополь станет ареной для мировых соревнований по водно-моторному спорту.
Как сообщили ИA ZIK в пресс-службе горсовета, участие в них примут представители 15 стран.
Чемпионат мира по водно-моторному спорту на Тернопольском пруду продлится три дня, с 24 по 26 августа.
«Гонщики будут соревноваться в трех этапах в классах F125, F250 и F500. В классе F500, в котором соревнуются профессиональные спортсмены на скоростных лодках, примет участие и действующий чемпион мира Аттила Хавас из Австрии», – сообщили в городском совете.
Регистрация участников начнется 24 августа в 11:00 на городской набережной и продолжится в течение дня до 20:00. Квалификационные заезды и гонки будут проходить 25 и 26 августа.
Торжественная церемония награждения победителей этапа чемпионата мира начнется в третий день соревнований в 20:00 на набережной.
В городском совете отметили, что на время проведения соревнований прогулочные поездки теплоходами «Герой Танцоров» и «Капитан Т. Парий» на городском водоеме проводить не будут.