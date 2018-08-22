В небе над США взорвался огромный огненный шар. Видео

Жители штата Алабама зафиксировали на видео огромный сияющий шар, «взорвавшийся» в небе ночью с 16 на 17 августа.

Об этом сообщает Meteoprog.

По оценкам экспертов NASA, взрыв огненного шара был по крайней мере в 40 раз ярче полной луны. Шар появился в результате взрыва небольшого астероида диаметром 2 м (6 футов).

NASA не исключает, что фрагменты этого метеорита упали на Землю в Алабаме.

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