В Нацполиции привели доказательства зверств солдат РФ в Донецке в 2014 году

В конце мая 2018 года в полицию Донетчины обратился житель Киевской области с сообщением, что в июне 2014 года он стал жертвой разбойного нападения в Донецке.

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

42-летний мужчина рассказал, что в 2014 году в Донецке возле заправки к нему подошли двое людей в форме и с автоматами, представившись бойцами батальона «Восток». Они приказали отдать ключи от его авто Mazda, а один при этом выстрелил в асфальт возле ног автовладельца. Раненый осколками мужчина, спасаясь, пытался убежать, но его остановили выстрелами. Изрешетенного пулями потерпевшего избили и отвезли к командиру отряда.

Впоследствии террористы увезли пострадавшего в больницу чтобы вылечить его и просить выкуп у родных в сумме 10 тыс. долларов.

Из больницы мужчину забирали в инвалидной коляске. У него отобрали не только машину, но и паспорт гражданина Украины, мобильный телефон и даже одежду – злоумышленникам приглянулся его спортивный костюм.

Через два месяца после обращения гражданина, его мучители были установлены.

Вожаком, который командовал отдельным отрядом в бандформировании «Восток», и одним из нападавших оказались граждане РФ. Другой разбойник – ранее судимый местный житель родом из Макеевки, который находился на должности стрелка.

Оперативники собрали неопровержимые доказательства их причастности к преступлению. Всем заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 187 и ч.3 ст.289 Уголовного кодекса Украины. Жители соседнего государства объявлены в международный розыск. Досудебное расследование продолжается.

Напомним: на Донбассе гвардейцы задержали семерых предполагаемых пособников боевиков.

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