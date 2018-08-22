В нападении на Гандзюк признались четверо подозреваемых

Четверо из пяти подозреваемых в попытке убить активистку и советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк признались в совершении преступления.

Об этом сообщил «Украинской правде» пресс-секретарь полиции Ярослав Тракало.

По его словам, сейчас следствие предварительно установило причастность к совершению данного преступления пятерых человек.

«Их причастность к нападению на гр. Гандзюк, по версии следствия, подтверждается собранными вещественными доказательствами, так и представленными свидетельствами», – отмечает Тракало.

Он рассказал, что четверо из задержанных, которые, кстати, проживают в различных регионах страны, признались следователям, что получили предложение за денежное вознаграждение совершить нападение на Гандзюк.

«Все четверо дали признательные показания и раскаялись в содеянном», – подчеркнул он.

По словам спикера, это предложение якобы поступило от пятого задержанного, с которым они проходили военную службу, и во время службы он был их командиром.

В то же время, по словам Тракала, сам организатор от сотрудничества со следствием отказывается.

Он сообщил, что следователи указывают на еще одно возможное доказательство причастности задержанных к нападению на активистку – непосредственный подозреваемый в совершении этого преступления во время нападения мог получить химический ожог кислотой, пролив ее на себя по неосторожности.

«Об этом свидетельствует соответствующий след на его теле, происхождение которого теперь будет исследоваться методом экспертизы», – отмечает представитель полиции.

По его информации, в среду началось судебное заседание по избранию ему меры пресечения, которое председательствующий судья перенес на четверг.

Тракало объяснил ситуацию с освобожденным ранее подозреваемым Николаем Новиковым.

«Относительно вынесения постановления прокурором и изменения статуса в производстве гр. Новикову, то на тот момент следствие имело достаточно оснований для его задержания и проверки на причастность к совершению этого преступления. Одновременно работа шла параллельно и по другим направлениям, результатом чего стало задержание пятерых подозреваемых и их признание», – пояснил он.

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