В Минске состоится заседание контактной группы: будут говорить об освобождении политзаключенных

В Минске 22 августа должно состояться заседание Трехсторонней контактной группы. Накануне заседали политические подгруппы.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Ранее сообщалось, что встречи продлятся два дня – 21-22 августа.
Украинская сторона заявляла, что хочет поднять на переговорах вопрос освобождения украинских пленников. Сторона боевиков писала на своих ресурсах, что речь пойдет о статусе Донбасса и освобождение заложников.
Предварительное заседание ТКГ в Минске состоялось 25 июля.
21 августа вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины на минских переговорах Ирина Геращенко заявила, что российская сторона и, в частности, российский омбудсмен Татьяна Москалькова отказались обсудить предложение Киева обменять 36 заключенных в Украине россиян на украинских политзаключенных.