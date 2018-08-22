В Минске состоится заседание контактной группы: будут говорить об освобождении политзаключенных

В Минске 22 августа должно состояться заседание Трехсторонней контактной группы. Накануне заседали политические подгруппы.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Ранее сообщалось, что встречи продлятся два дня – 21-22 августа.

Украинская сторона заявляла, что хочет поднять на переговорах вопрос освобождения украинских пленников. Сторона боевиков писала на своих ресурсах, что речь пойдет о статусе Донбасса и освобождение заложников.

Предварительное заседание ТКГ в Минске состоялось 25 июля.

21 августа вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины на минских переговорах Ирина Геращенко заявила, что российская сторона и, в частности, российский омбудсмен Татьяна Москалькова отказались обсудить предложение Киева обменять 36 заключенных в Украине россиян на украинских политзаключенных.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.