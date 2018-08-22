В Минске договорились о «школьном перемирии» на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе на заседании в Минске договорилась о прекращении огня в связи с началом учебного года, начиная с полуночи 29 августа 2018 года.

Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДЛО подтверждает свою полную приверженность бессрочному прекращению огня в связи с началом учебного года, начиная с полуночи 29 августа 2018 года. Стороны обязуются осуществить все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня. Для мониторинга стороны также обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины, согласно ее мандата», – написала Олифер.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.