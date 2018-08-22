В Мадриде откроют первый дом престарелых для геев

В Мадриде запланировано открытие первого дома престарелых для геев. Финансировать его будет местная власть.

Об этом сообщает «Громадское».

Идея создания такого центра принадлежит Федерику Арментеросу. Над ней он работал почти 10 лет.

Федерик решил создать специальный центр пожилых людей для геев после своего негативного опыта пребывания в центре общего профиля. Тогда мужчину избегали и называли «странным» из-за его ориентации, Федерик – гей.

«Они начали избегать меня и оскорблять», – сказал Арментерос.

Сейчас Федерику 70 лет, он руководит центром «Фонд 26 декабря», названным в честь 26 декабря 1979 года. Тогда во время диктатуры генерала Франко отменили закон по заключению геев.

Мужчина считает, что люди, которые провели свою жизнь без ощущения свободы ЛГБТ-движения, имеют право «достойно прожить свои последние дни».

«Есть люди, которым сейчас 80, и они никогда не чувствовали свободы существования ЛГБТ-движения, ведь ее не существовало до 2005 года, когда пункт об однополых браках изъяли из уголовного кодекса», – сказал Арментерос.

Рассчитывают, что в центре будут проживать 66 постоянных жителей. Еще 30 будут приходить туда только днем.

Центр будет финансировать местная власть, которая дала разрешение на его создание. Открыть дом престарелых для геев планируют до конца 2018 года.

Испания легализовала однополые браки и предоставила им право на усыновление детей в 2005 году.

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