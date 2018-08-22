В Крыму пропала семья, приехавшая на отдых из Днепра, – СМИ

В оккупированном Крыму пропала семья из четырех человек, в том числе двое детей, уехала туда на отдых из Днепра.

Об этом сообщается на странице в Facebook сообщества dtp.kiev.ua.

«Пропали наши друзья! Кылывник Дина Константиновна, Кылывник Иван, дети Дарья и Тихон. Выехали из Днепра в Крым через Чонгар вчетвером на красной SKODA Fabia АЕ5664СА 09.08.2018, обратно не возвращались (в Днепр должны были вернуться 17 августа)», – говорится в сообщении.

По приведенным данным, пропавшие ориентировочно направлялись в Межводное. На связь последний раз выходили 10 августа, телефоны отключены.

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