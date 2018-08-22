В День знаний украинцы соберут самый большой рюкзак

В Украине стартовала благотворительная акция «Рюкзак», цель которой – собрать все необходимое для нового учебного сезона для детей-сирот.

Об этом сообщает Киевский молодежный центр, который выступил организатором акции.

«В Украине очень много детей, которые требуют нашего особого внимания. Поэтому мы решили инициировать эту акцию, чтобы каждый ребенок имел полный комплект, необходимый для нового учебного года», – рассказала директор Киевского молодежного центра Анна Куценко.

«Мы в очередной раз хотим напомнить, что изменения начинаются с каждого из нас, поэтому если мы хотим улучшений, возможно, пришло время что-то для этого сделать», – добавила она и подчеркнула, что присоединиться к акции может каждый желающий.

Поддержать акцию решил и известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко.

«Я без всяких колебаний согласился стать частью этого проекта, потому что считаю, что это важно – не забывать о возможность стать полезным для тех, кто в этом действительно нуждается. Уверен, вместе нам все удастся», – говорит Тимур Мирошниченко.

В Киевском молодежном центре отмечают, что средняя стоимость подготовки ученика к 1 сентября составляет около 4000 грн.

По последним статистическим данным, в Украине проживают более 70 тысяч детей-сирот. Около 6 тысяч находятся в детских домах и интернатах.

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