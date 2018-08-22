Узнать размер субсидии теперь можно он-лайн, – Минсоцполитики

Чтобы узнать назначена или не назначена вам субсидия, теперь не нужно звонить в управление социальной защиты населения.

Отныне размер своей субсидии можно узнать он-лайн – на сайте, – сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Министерство социальной политики Украины открыло доступ к Единому государственному реестру получателей жилищных субсидий. По адресу subsidii.ioc.gov.ua украинцы имеют возможность ввести свой почтовый адрес и узнать назначена ли им субсидия и каков ее размер за отопительный и неотопительный сезоны.

Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий созданный Правительством в Украине впервые в истории украинской независимости. Он позволяет эффективно контролировать каждую гривну, выделенную из государственного бюджета на помощь населению в оплате коммунальных услуг, повысить адресность помощи и улучшить эффективность программы жилищных субсидий.

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