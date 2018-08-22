live
Aнонси
Юрій Вітренко, комерційний директор НАК «НАФТОГАЗ України» у програмі «Hard» 22.08.2018, о 20:00
Юрій Вітренко, комерційний директор НАК «НАФТОГАЗ України» у програмі «Hard» 22.08.2018, о 20:00
22 августа, среда
Вадим Мічковський (дядя Жора), шоумен, продюсер у програмі «Перші Другі»
Вадим Мічковський (дядя Жора), шоумен, продюсер у програмі «Перші Другі»
22 августа, среда
Анонс програми Добрий ZIK
Анонс програми Добрий ZIK
23 августа, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 22 августа, 2018, 18:50 Экономика
Уровень теневой экономики в Украине сократился на 4%, – отчет Минэкономразвития

По расчетам Минэкономразвития, в 1 квартале 2018 года уровень теневой экономики составил 33% от официального ВВП, что на 4 процентных меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом говорится в отчете, который подготовил департамент экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития, сообщается на сайте ведомства.

Как отметили в министерстве, детенизация украинской экономики стала возможной благодаря следующим факторам:

  • сохранению главных признаков макроэкономической стабильности и положительных экономических тенденций в условиях реализации политики, направленной на расширение внутреннего спроса, чему способствовало, в том числе, повышение доходов населения, и благоприятных внешних условий;
  • укреплению инвестиционной составляющей экономического роста в условиях продолжения процессов реформирования экономики, сохранение высокого уровня деловой активности бизнеса и улучшение ожиданий.

«В то же время динамика детенизации сдерживается нерешенными проблемами, которые негативно сказываются на развитии экономики страны в целом. Это, в частности, сохранение значительных вызовов стабильности финансовой системы страны и наличие неподконтрольных властям территорий, образованных в ходе военной агрессии на территории страны», – говорится в сообщении.

Более подробно о тенденциях теневой экономики, меры по детенизации и улучшения бизнес-климата в Украине в отчете по ссылке.
новости Украиныновости экономикиМинэкономразвитиедетенизация
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-08-22 19:22 :44