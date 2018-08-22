Уровень теневой экономики в Украине сократился на 4%, – отчет Минэкономразвития

По расчетам Минэкономразвития, в 1 квартале 2018 года уровень теневой экономики составил 33% от официального ВВП, что на 4 процентных меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом говорится в отчете, который подготовил департамент экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития, сообщается на сайте ведомства.

Как отметили в министерстве, детенизация украинской экономики стала возможной благодаря следующим факторам:

сохранению главных признаков макроэкономической стабильности и положительных экономических тенденций в условиях реализации политики, направленной на расширение внутреннего спроса, чему способствовало, в том числе, повышение доходов населения, и благоприятных внешних условий;

укреплению инвестиционной составляющей экономического роста в условиях продолжения процессов реформирования экономики, сохранение высокого уровня деловой активности бизнеса и улучшение ожиданий.

«В то же время динамика детенизации сдерживается нерешенными проблемами, которые негативно сказываются на развитии экономики страны в целом. Это, в частности, сохранение значительных вызовов стабильности финансовой системы страны и наличие неподконтрольных властям территорий, образованных в ходе военной агрессии на территории страны», – говорится в сообщении.

Более подробно о тенденциях теневой экономики, меры по детенизации и улучшения бизнес-климата в Украине в отчете по ссылке.

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