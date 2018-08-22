Украинцам напомнили о крайних сроках уплаты налога на недвижимость

Главное управление ГФС во Львовской области напоминает, что в 2018 году физические лица уплачивают налог на недвижимое имущество за 2017 год согласно статье 266 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года №2755-VI с изменениями и дополнениями.

Об этом информирует пресс-служба ГУ ГФС Львовщины.

Расчет налога осуществлен специалистами фискальной службы области на основании сведений Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Налоговые уведомления-решения Главным управлением ГФС в Львовской области отправлены плательщикам налога до 1 июля 2018 года. Срок уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, составляет 60 дней с момента получения таких уведомлений-решений.

Для большинства плательщиков Львовской области предельный срок уплаты приходится на август текущего года. Плательщикам налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, необходимо его оплатить вовремя с учетом отведенных законодательством 60 календарных дней. Уплата налога с нарушением установленного срока приведет к применению штрафных санкций.

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