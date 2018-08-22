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среда, 22 августа, 2018, 12:03 Экономика
Украина предложит Молдове построить мост через реку Днестр, – Кабмин

Местные власти Винницкой области вышли с инициативой актуализировать вопрос строительства моста через реку Днестр в Молдову как кратчайшего пути из Прибалтики до Балкан. Этот проект – экономически выгоден не только для Украины и Молдовы, но и для всего Европейского Союза. Поэтому Правительство Украины намерено выйти с предложением к молдавской стороны подписать в ближайшее время соответствующее Межправительственное соглашение и начать строительство моста.

Об этом сообщают на «Правительственном портале».

Об этом сказал вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

Самая прямая линия от столиц прибалтийских стран к Бухаресту, Софии, Афин или Стамбулу – путь через Киев и Кишинев. А между этими столицами двух стран кратчайший путь – автодорога через город Ямполь Винницкой области.

«Однако до сих пор соединения между двумя европейскими странами в приграничных районах населенных пунктов Ямполь-Косеуц на стокилометровой дистанции – паромное, которое давно не соответствует требованиям времени и реальным потребностям государств. Строительство современного моста отражено в Транспортной стратегии Украины до 2030 года. Это говорит о «политической воле» Украины реализовать такой проект», – сказал Владимир Кистион.
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2018-08-22 13:19 :55