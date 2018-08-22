Украина обрела полноправное членство в Метрической конвенции

Украина 7 августа 2018 года приобрела полноправное членство в Метрической конвенции и стала одной из 60 стран-членов. До этого времени на протяжении 16 лет Украина находилась в статусе ассоциированного члена.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

«Полноправное членство в Метрической конвенции обеспечит признание метрологической системы Украины, которая соответствует европейским требованиям и даст возможность проводить сличение национальных эталонов Украины с национальными эталонами 59 стран-членов Метрической конвенции, что является обязательным условием для международного признания результатов измерений и испытаний украинской продукции для ее продвижения на международный рынок», – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что членство Украины в Метрической конвенции также будет способствовать заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (Соглашение АСАА) с Европейским Союзом.

Законопроект был разработан во исполнение Плана мероприятий по Соглашения об ассоциации Украина-ЕС в части уменьшения технических барьеров торговли. Он касается и пункта соглашения о получении полного членства Украины в Международной организации законодательной метрологии (OIML).

Метрическая конвенция – это международное соглашение, направленное на разработку и поддержку международных эталонов единиц измерения Международной системы единиц (SI), открытая для всех стран, имеющих дипломатические отношения с Францией (страной-хранителем соглашения). Разработку международных эталонов и сличение национальных эталонов стран-членов Метрической конвенции с этими эталонами проводит Международное бюро мер и весов.

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