Ученые рассказали, когда человечество столкнется с дефицитом пресной воды

Чистая пресная вода жизненно необходима человеку. Но в современном мире она становится все большим дефицитом. По подсчетам экспертов, сейчас около двух миллиардов жителей Земли не имеют доступа к свежей воде. А к 2050 году это количество может вырасти до 50%.

Население планеты постоянно увеличивается – в 2017 году оно возросло на 83 миллиона человек. Но ресурсы воды ограничены, и со временем эта проблема будет становиться все острее, – сообщает Міг24.

Эксперты составили список стран, где налицо дефицит питьевой воды. На первом месте оказалась Индия. Правительство страны улучшило водоснабжение сельских районов, но 163 миллиона жителей все еще нуждаются в помощи.

На втором месте – Эфиопия, где нехватку воды испытывает 61 миллион человек, хотя и там ситуация изменилась к лучшему с 2000 года.

Также в десятку стран вошли, в направлении снижения, Нигерия, Китай, Конго, Индонезия, Танзания, Уганда, Пакистан и Кения.

Большинство пресной воды идет на нужды сельского хозяйства: для орошения полей, разведения скота, рыбы и водных растений. В последние десятилетия темпы забора воды из рек, озер и подземных источников замедлились, однако он все еще опережает скорость роста населения.

Ученые напоминают, что в природе все взаимосвязано. Если установить плотину на реке, ниже по течению станет невозможно ловить рыбу. Если выкачивать подземные воды, то земля может начать проседать.

«Воды просто не хватает для удовлетворения всех наших потребностей», – отметил Паоло Д'Одорико из Калифорнийского университета в Беркли.

По прогнозам специалистов, в ближайшие десятилетия энергетика будет потреблять все больше и больше воды. Такие проекты, как переход на возобновляемые источники энергии, могут решить одну проблему, но создать другую. Например, выращивание культур для биотоплива может потребовать дополнительного количества пресной влаги.

Также не стоит забывать об изменениях климата. Из-за потепления и погодных аномалий вода станет более ценной. Может измениться и циркуляция водно-воздушных потоков на планете. Эксперты предупреждают об увеличении частоты засух и наводнений, а значит – вода будет поступать в места, где ее и так в избытке, и покидать засушливые районы.

Крупные города уже начали страдать от недостатка воды. Так, в 2018 году тотальная засуха едва не постигла Кейптаун (Южная Африка). В начале года власти города пришли к выводу, что до апреля подача воды будет полностью прекращена. Избежать кризиса удалось лишь благодаря отчаянным мерам, в частности, урезание воды для полива сельскохозяйственных культур. Эксперты отмечают, что этот случай, скорее всего – первый из многих.

К 2050 году 3,5 – 4,4 миллиарда человек будут испытывать дефицит питьевой воды, из них около миллиарда – жители городов. Максимальному риску подвергается Лос-Анджелес – ученые считают, что его население будет расти даже после осушения водных источников. На втором месте – индийский Джайпур, на третьем – крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам.

Впрочем, выход есть. Экологи отмечают, что соблюдение Парижского соглашения по климату может спасти 60 миллионов жителей Азии от водного кризиса. Но одного этого шага недостаточно. По словам экспертов, мировым властям следует заранее подготовиться к возможной нехватки воды и найти способы ее экономить.

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