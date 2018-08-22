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среда, 22 августа, 2018, 17:00 Экономика
У Гройсмана опровергли отмену субсидий для потребителей без газовых счетчиков

Кабинет Министров Украины на заседании в среду не принимал решение об отмене субсидий на природный газ для потребителей без газовых счетчиков.

Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук, сообщает Интерфакс-Украина.

«Такое постановление не принимали, она была снята с рассмотрения», – отметил Рябчук.

Подготовленный Минсоцполитики проект постановления предусматривал отказ с 1 октября от предоставления льгот и субсидий на газ потребителям, которые письменно отказались от установки счетчиков за счет государственного бюджета или собственных средств операторов газораспределительных систем.

Напомним, сегодня СМИ сообщили, что Кабинет Министров Украины на заседании 22 августа, отменил субсидии потребителям без счетчиков газа.
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2018-08-22 19:22 :58