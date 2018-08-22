Суд присяжных признал виновным Манафорта

Суд присяжных признал бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта виновным в неуплате налогов.

Об этом передает ВВС.

Манафорта признали виновным по восьми пунктам, которые связаны с финансовыми махинациями. Решение по 10 другим пунктам обвинения пока не вынесено.

31 июля федеральный суд Александрия, штат Вирджиния, начал рассматривать дело Пола Манафорта. Это первый судебный процесс в рамках расследования специального прокурора США Роберта Мюллера о возможном сговоре между штабом Дональда Трампа и Россией. И хотя прокуроры не обвиняют Манафорта в связях с Москвой, этот суд рассматривается как испытание законности расследования Мюллера, которое Трамп назвал «охотой на ведьм».

Полу Манафорту было предъявлено обвинение в отмывании денег, которые он получил, работая на Партию регионов в Украине. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича. Позже ему также предъявили обвинения во вмешательстве в дела свидетелей.

По данным американского следствия, бывший лоббист Партии регионов Пол Манафорт заработал более чем $60 миллионов как политический консультант в Украине.

По словам свидетелей, значительную часть заработанных средств он скрыл на 31 зарубежном счете, избегая уплаты налогов и переводя средства непосредственно подрядчикам для приобретения элитных товаров и обустройства дорогостоящих объектов недвижимости.

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