Суд присяжных признал Манафорта виновным по 8 пунктам обвинения

Бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта признали виновным по восьми из 18 пунктов обвинения.

Такое решение вынесли присяжные во время судебного разбирательства в городе Александрия, штат Вирджиния, сообщает «Голос Америки».

Пять пунктов обвинения имеют отношение к уклонению от налогов. Прокуроры предоставили доказательства, что он не сообщил о $16 миллионов, поступивших из-за рубежа за период с 2010 по 2014 год, но использовал их для приобретения одежды и недвижимости, а также для реконструкции своих домов.

Один пункт касается недекларирования иностранных банковских счетов, как того требует закон, и два пункта – относительно банковского мошенничества.

По остальным десяти пунктам, относительно которых присяжные не смогли достичь консенсуса, судья объявил процесс не состоявшимся.

После того, как Манафорта признали виновным, Центр определения и подсчета срока заключения Пенитенциарного бюро должен посчитать срок отбывания наказания. На специальном судебном слушании прокуроры и сторона защиты выскажут мнения по этому поводу, но решение судья будет принимать единолично.

Если судья согласится с выводами присяжных, в общем Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы.

Манафорта еще ждет второй судебный процесс 17 сентября в Вашингтоне, в котором его обвиняют в отмывании денег, не регистрации в качестве лоббиста в Соединенных Штатах за свою работу для прокремлевских политиков в Украине и препятствование осуществлению правосудия.

Второе судебное разбирательство обещает глубже углубляться в российские связи Манафорта, в частности, его отношения с Константином Килимником, украинско-российским политическим консультантом, которого обвиняли вместе с Манафортом, который, по словам прокурора Роберта Мюллера, имеет связи с российской разведкой.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании Мюллера о возможном сговоре между командой Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многочисленных связей Манафорта с россиянами и его работу с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

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