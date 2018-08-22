Студенческая сборная Украины по футзалу вышла в 1/4 финала ЧМ-2018

В Казахстане, где продолжается чемпионат мира 2018 по футболу среди студенческих сборных, завершился групповой этап соревнований, по итогам которого украинская мужская сборная вышла сразу в четвертьфинал.

Как сообщает официальный сайт ФФУ, подопечные Александра Косенко заняли первое место в группе на мировом первенстве по футзалу среди студентов.

Мужская студенческая сборная Украины вчера, 21 августа, провела третий матч группового этапа. После побед над Германией (6:1) и Таиландом (3:1) «сине-желтые» одолели и Хорватию со счетом 3:1.

Набрав девять очков, украинцы заняли первое место в группе. Теперь наши футзалисты будут готовиться к матчу 1/4 финала, который состоится в четверг, 23 августа в 15:00. Соперником сборной Украины станет победитель поединка 1/8 финала Польша – Китай, который состоится сегодня.

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