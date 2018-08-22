США ввели санкции против судоходных компаний РФ

США ввели санкции против российских судоходных компаний за нарушение резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, касающихся Северной Кореи.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина США.

Отмечается, что новые ограничения введены в отношении двух юридических лиц и шести судов, которые передавали нефть КНДР.

Речь идет о российских судоходных компаниях «Приморье» и «Гудзон», а также суднах «Нептун», «Белла», «Севастополь», «Партизан», «Богатырь», «Патриот».

«Последствия нарушения этих санкций будут оставаться в силе до тех пор, пока мы не достигнем окончательной, полностью проверенной денуклеаризации Северной Кореи», – заявил министр финансов Стив Мнучин.

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