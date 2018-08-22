Совладелец «ОККО» рассказал об обысках СБУ

Сеть АЗК Концерна «Галнафтогаз» под брендом ОККО не работает на территории временного оккупированных территорий Украины.

Об этом заявил бенефициар концерна Виталий Антонов на пресс-конференции, передает «Экономическая правда».

По его словам, бренд ОККО не работает на территории Донецкой и Луганской областей, а также не сотрудничает с террористическими организациями ЛНР и ДНР.

Кроме того, он сообщил, что заправки ОККО, которые остались на оккупированном полуострове, были переданы в аренду и сейчас Галнафтогаз ими не руководит.

В пресс-конференции Антонов в Facebook подтвердил обыски СБУ в офисах Галнафтогаза во Львове и Киеве.

«Вчера и сегодня утром почти сутки СБУ блокирует наши офисы во Львове и Киеве на предмет поиска доказательств нашей работы на оккупированных территориях. Возможно, такая идея прорываться на предприятия возникает у силовиков в связи с нашими продвижениями «прорывных идей», как маркетинговой стратегии. Но кошмарить ОККО и подобные системные компании по надуманным причинам чрезвычайно плохая идея», – отметил он.

Ранее источники сообщили, что сотрудники СБУ провели обыски в двух офисах Галнафтогаза с выемкой документов и техники. Сообщалось, что концерн подозревают в финансировании терроризма.

В прошлом году появилась информация, что сеть АЗС ОККО продолжает работать в оккупированном Крыму. Согласно опубликованной информации основателя Агентства журналистских расследований Резонанс Константина Бильцана, на территории полуострова АЗС принимала к оплате российские рубли.

Как он отметил, на этих заправках действовали карты лояльности сети, выданные на материковой Украине. В концерне тогда ЕП заявили, что автозаправочные комплексы ОККО в Крыму были переданы в аренду, однако право использования бренда арендатора не предоставлялось.

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