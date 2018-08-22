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среда, 22 августа, 2018, 20:49 Политика
Совладелец «ОККО» рассказал об обысках СБУ

Сеть АЗК Концерна «Галнафтогаз» под брендом ОККО не работает на территории временного оккупированных территорий Украины.

Об этом заявил бенефициар концерна Виталий Антонов на пресс-конференции, передает «Экономическая правда».

По его словам, бренд ОККО не работает на территории Донецкой и Луганской областей, а также не сотрудничает с террористическими организациями ЛНР и ДНР.

Кроме того, он сообщил, что заправки ОККО, которые остались на оккупированном полуострове, были переданы в аренду и сейчас Галнафтогаз ими не руководит.

В пресс-конференции Антонов в Facebook подтвердил обыски СБУ в офисах Галнафтогаза во Львове и Киеве.

«Вчера и сегодня утром почти сутки СБУ блокирует наши офисы во Львове и Киеве на предмет поиска доказательств нашей работы на оккупированных территориях. Возможно, такая идея прорываться на предприятия возникает у силовиков в связи с нашими продвижениями «прорывных идей», как маркетинговой стратегии. Но кошмарить ОККО и подобные системные компании по надуманным причинам чрезвычайно плохая идея», – отметил он.

Ранее источники сообщили, что сотрудники СБУ провели обыски в двух офисах Галнафтогаза с выемкой документов и техники. Сообщалось, что концерн подозревают в финансировании терроризма.

В прошлом году появилась информация, что сеть АЗС ОККО продолжает работать в оккупированном Крыму. Согласно опубликованной информации основателя Агентства журналистских расследований Резонанс Константина Бильцана, на территории полуострова АЗС принимала к оплате российские рубли.

Как он отметил, на этих заправках действовали карты лояльности сети, выданные на материковой Украине. В концерне тогда ЕП заявили, что автозаправочные комплексы ОККО в Крыму были переданы в аренду, однако право использования бренда арендатора не предоставлялось.
СБУобыскиОККОновости Украиныновости политикиВиталий Антонов
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2018-08-22 21:55 :50