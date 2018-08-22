Сопредседатель Совета волонтеров объяснила, как будет работать Министерство ветеранов

Министерство ветеранов должно работать по американской модели и базироваться на трех главных китах: охрана здоровья ветеранов, сфера психосоциальной адаптации и вопросы памяти и мемориала.

Такое мнение высказала сопредседатель Совета волонтеров Леся Василенко в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

Леся Василенко заметила, что когда 23 марта Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что создается межведомственная группа по открытию Министерства ветеранов, то она так и не была создана.

Впрочем, именно в тот момент проявили инициативу представители общественных организаций, некоторые ветераны и бывшие государственные служащие. Как следствие, возник проектный офис по созданию такого органа.

«Мы работали над структурой, над директоратами и политикой, которую должно развивать Министерство ветеранов. В частности работали над тем, как обеспечить возможность именно для ветеранов, чтобы они были чиновниками в этом органе.

По нашей структурой, Министерство должно работать по американской модели и базироваться на трех главных китах. Это – это охрана здоровья ветеранов, сфера психосоциальной адаптации и вопросы памяти и мемориала.

Каждый из этих направлений имеет много подразделений. В частности, если это здравоохранение, то сюда же входит и вопрос обеспечения лекарствами, и доступ к лечебным заведениям, и тому подобное. Если это сфера психосоциальной адаптации, то здесь предполагается и поиск работы, и поддержка ветеранов в реализации собственного дела», – пояснила Леся Василенко.

Также разработчик проекта отметила, что Министерство ветеранов необходимо также для того, чтобы аккумулировать все средства, которые будут выделяться на поддержку ветеранов.

«Кроме бюджета государства, есть еще и внебюджетные средства, которые часто привлекаются дополнительно для поддержки того или иного проекта. Так, например, у наших партнеров из США, Канады или Великобритании нет единого органа государственной власти, который бы выделял средства на реализацию программ в Украине.

Поэтому создание Министерства ветеранов в значительной мере решило бы вопрос поиска средств. В частности сегодня на Международном форуме волонтеров и ветеранов выступала посол США, которая приветствовала создание такого органа в Украине, ведь США готовы предоставлять поддержку развития ветеранской сферы», – подчеркнула Леся Василенко.

Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко снова настаивает на необходимости создания Министерства по делам ветеранов. Об этом глава государства заявил, открывая Международный волонтерский и ветеранский форум «Там, где мы – там Украина».

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