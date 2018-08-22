Швецарский банк заморозил около 5 миллиардов на счетах россиян – в следствии санкций США

Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse заморозил около 5 миллиардов швейцарских франков (5 миллиардов долларов), связанных с Россией, из-за санкции США.

Об этом сообщает Укринформ.

«Credit Suisse работает с международными регуляторами, где бы они не работали, чтобы обеспечить соблюдение санкций, включая соблюдение санкций против России», – отметила пресс-секретарь банка, не назвав имен собственников, чьи счета были заморожены.

Как сообщается, такой шаг Credit Suisse, которому принадлежали самолеты российского олигарха Олега Дерипаски и который давал деньги другому российскому олигарху Виктору Вексельбергу, подчеркивает страх многих банков перед ответными мерами со стороны Вашингтона за их сотрудничество с підсанкційними российскими физическими лицами и организациями.

Агентство отмечает, что для российской элиты такие шаги могут остановить важный путь финансирования, а также закрыть безопасную гавань для хранения миллиардов рублей их богатства.

Швейцария, популярная среди богатых россиян за совмещение банковской безопасности, политической стабильности и великолепных горнолыжных курортов, стала одним из важнейших направлений для денег, которые покидают Россию.

По данным центробанка РФ, в 2017 году в Швейцарии поступили около 6,2 миллиардов долларов или 14% от общего объема российского трансграничного оттока, что почти втрое больше, чем в США.

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