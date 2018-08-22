Штаб ООС: оккупанты били из минометов, двое украинских бойцов ранены

На протяжении прошлых суток ситуация в зоне операции Объединенных сил была напряженной, но оставалась полностью контролируемой.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба ООС.

«Противник 24 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе четыре раза – из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Российские оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – и из вооружения БМП. Также враг применял минометы калибра 82 и 120 мм», – говорится в сообщении.

Обстрелы осуществлялись по защитникам населенных пунктов Артема, Новотошковское, Крымское, Зайцевое, Железное, Авдеевка, Новомихайловка, Пески, Чермалык, Гнутове, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкине. Применяя тяжелое вооружение, противник обстрелял из минометов калибра 120 мм позиции украинских войск вблизи Железного и Гнутового, а из минометов калибра 82 мм – защитников Авдеевки и Чермалика.

За прошедшие сутки двое украинских защитников получили ранения.

В течение ночи оккупанты четыре раза открывали огонь по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Павлополь, Лебединское и Водяное. Тяжелое вооружение не применялось.

Потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины этих суток нет.

По данным разведки, двое оккупантов уничтожены, еще один ранен.

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