Российские оккупанты готовят диверсии в тылу ООС, – разведка

Российское оккупационное командование готовит резервы для активизации разведывательно-диверсионной деятельности в тылу подразделений Объединенных сил.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны украины Александр Мотузяник, сообщает «Укринформ».

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование готовит резервы для активизации разведывательно-диверсионной деятельности в тылу подразделений Объединенных сил. В частности, во время собрания т. н. резервистов на базе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российскими военными психологами осуществляется отбор лиц, которые по моральным характеристикам склонны к совершению террористических акций и диверсий против мирного населения как на украинской территории, так и других стран, в т.ч. в России, с целью провоцирования антиукраинских настроений и дискредитации Украины», – отметил Мотузяник.

Он отметил, что вместе с тем, в разведывательных подразделениях и подразделениях спецназначения противника среди рядовых и сержантов, призванных из числа местных жителей, растет недовольство пренебрежительным отношением к ним со стороны кадровых российских военнослужащих, которые получают значительно больше денежное обеспечение.

Как сообщил Мотузяник, денежное обеспечение составляет более 25 тыс. руб., а в специальных подразделениях – 70 тыс. руб.

В связи с этим, отметил представитель Минобороны, «так называемые местные все чаще стараются избегать выполнения задач, связанных с риском для жизни, в том числе путем самовольного покидания частей.

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